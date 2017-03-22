Старт строительства планируют на 2017 год.

В свердловском парке высоких технологий "Университетский" завершается проектирование первого производственного комплекса, где будут размещены современные цеха резидентов. Как ожидается, строительство стартует уже в 2017 году, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

"Губернатором Евгением Куйвашевым поставлена задача по формированию в Свердловской области новой промышленности, основанной на достижениях современного технологического уклада, приоритете высокопроизводительных отраслей и высокооплачиваемых рабочих мест. Технопарк "Университетский" – один из драйверов инновационной индустриализации. Благодаря строительству производственной площадки, здесь будут созданы максимально комфортные условия для разработки, внедрения и развития "умных" производств", – рассказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

По словам гендиректора технопарка Дениса Скоморохова, заявки от резидентов на размещение их цехов уже имеются, поэтому проектирование первого модуля площадью в 2500 квадратных метров ведется с учетом их потребностей.

Одним из резидентов станет компания "НЕКСАН", которая планирует разместить на площади около 1000 квадратных метров высокотехнологичное производство современных промышленных теплообменников.

"Цех по производству теплообменников будет представлять собой площадку, оснащенную станками с числовым программным управлением, а также роботизированными станками, на которых будет производиться сварка и развальцовка. Это будет высокотехнологичное производство, где будет создано 15 высокопроизводительных рабочих мест, - отмечает генеральный директор предприятия Павел Блохин. - В сотрудничестве с технопарком мы надеемся выйти на отечественный и зарубежный рынки с собственной линейкой теплообменников, которые в 1,5-2 раза дешевле современных аналогов и имеют более высокую энергоэффективность".

Еще одним резидентом, который планирует занять производственный модуль "Университетского", станет НПО "БиоМикроГели", специализирующееся на разработке и производстве средств для очистки воды и твердых поверхностей от комплексных загрязнений, а также бытовой химии. В 2018 году компания планирует увеличить объем выпуска продукции до 500 тонн в месяц, подчеркнул финансовый директор компании Игорь Кривошеин.

Технопарк "Университетский" построен в Екатеринбурге в рамках комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий". Проект реализован под патронатом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева совместно с Минкомсвязи РФ.

В числе задач инновационного центра - создание и реализация актуальных для развития промышленности и экономики региона проектов в сферах информационно-телекоммуникационных технологий, приборостроения и электроники, энергоэффективности и энергосбережения, новых материалов и нанотехнологий, а также образования и опытного производства.