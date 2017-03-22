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Инвестиции в тюменскую промышленность выросли на 14,5%21 марта в 16:58

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Подстегнув индекс промпроизводства.

Индекс промышленного производства в Тюменской области за февраль 2017 года увеличился на 4,1%, причем обрабатывающие отрасли обогнали нефтегазодобычу. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, это во многом обусловлено масштабными инвестициями в прошлом году: они выросли на 14,5% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015-м.

"Сохранить экономическое развитие региону помогает модернизация предприятий, привлечение инвесторов, строительство современных заводов. Новые крупные и средние индустриальные проекты реализуются практически во всех районах области – Голышмановском, Исетском, Нижнетавдинском, Тюменском, Уватском, Юргинском, Ярковском и других. Это позволит не снижать темпов развития в будущем", - отметил губернатор Владимир Якушев.

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