"РН-Пурнефтегаз" добыл 100-миллиардный кубометр газа21 марта в 16:27
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Отсчет ведется с 1986 года.
"РН-Пурнефтегаз" добыл 100 миллиардов кубометров газа с начала своей деятельности в 1986 году.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, планомерный рост добычи газа обеспечен в том числе благодаря успешной реализации целевой газовой программы. С 2006 по 2015 год было запущено четыре крупных проекта – дожимные компрессорные станции (ДКС) Комсомольского, Харампурского, Усть-Харампурского месторождений, а также Барсуковской группы месторождений.
Все объекты газовой программы оснащены современным оборудованием, управление производственными процессами осуществляется в автоматическом режиме.
В результате достигнут рекордный показатель рационального использования попутного нефтяного газа – более 99%.
Попутный нефтяной и природный газ с Барсуковской, Тарасовской и Харампурской групп месторождений поступает в цеха по подготовке и компримированию газа, где проходит очистку от примесей, воды и тяжелых углеводородов, после чего направляется на переработку и потребителям через систему Единого газоснабжения. Также подготовленное сырье служит топливом для Тарасовской газопоршневой электростанции мощностью 53 МВт.
По итогам 2016 года "РН-Пурнефтегаз" увеличил добычу газа на 9,6%, до 6,1 миллиарда кубометров. Нарастить объемы производства удалось за счет эффективного выполнения геолого-технических мероприятий, в том числе благодаря бурению боковых стволов в подгазовые зоны пластов на Харампурском, Губкинском и Барсуковском месторождениях.
Стоит отметить, что "РН-Пурнефтегаз" является одним из основных центров газодобычи НК "Роснефть" в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществляя производственную деятельность на 17 лицензионных участках.
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