Отсчет ведется с 1986 года.

"РН-Пурнефтегаз" добыл 100 миллиардов кубометров газа с начала своей деятельности в 1986 году.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, планомерный рост добычи газа обеспечен в том числе благодаря успешной реализации целевой газовой программы. С 2006 по 2015 год было запущено четыре крупных проекта – дожимные компрессорные станции (ДКС) Комсомольского, Харампурского, Усть-Харампурского месторождений, а также Барсуковской группы месторождений.

Все объекты газовой программы оснащены современным оборудованием, управление производственными процессами осуществляется в автоматическом режиме.

В результате достигнут рекордный показатель рационального использования попутного нефтяного газа – более 99%.

Попутный нефтяной и природный газ с Барсуковской, Тарасовской и Харампурской групп месторождений поступает в цеха по подготовке и компримированию газа, где проходит очистку от примесей, воды и тяжелых углеводородов, после чего направляется на переработку и потребителям через систему Единого газоснабжения. Также подготовленное сырье служит топливом для Тарасовской газопоршневой электростанции мощностью 53 МВт.

По итогам 2016 года "РН-Пурнефтегаз" увеличил добычу газа на 9,6%, до 6,1 миллиарда кубометров. Нарастить объемы производства удалось за счет эффективного выполнения геолого-технических мероприятий, в том числе благодаря бурению боковых стволов в подгазовые зоны пластов на Харампурском, Губкинском и Барсуковском месторождениях.

Стоит отметить, что "РН-Пурнефтегаз" является одним из основных центров газодобычи НК "Роснефть" в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществляя производственную деятельность на 17 лицензионных участках.