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Россия выплатит последний долг СССР к маю21 марта в 21:36

  • Текст

За товары из Югославии.

Россия в течение 45 дней выплатит последний долг СССР - за поставки товаров из бывшей Югославии. Транш в 125,2 миллиона долларов поступит Боснии и Герцеговине, сообщили в Минфине РФ.

Стоит напомнить, что в феврале 2017 года был закрыт советский долг перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов. В 2015 году Россия расплатилась с Китаем, в 2013 – с Чехией, Черногорией и Финляндией. В 2006 году Парижскому клубу перечислили 23,7 миллиарда долларов. А в 2000 году был погашен царский долг перед Францией, передает "Уралинформбюро".

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