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Москва вошла в топ-10 с самой высокой инфляциейСегодня в 13:17

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И в сотню самых дорогих городов.

Москва заняла 98-ю позицию в рейтинге самых дорогих городов мира по версии британского агентства Economist Intellegence Unit.

По сравнению с прошлым годом столица России поднялась в списке на 15 строчек - такой скачок говорит об одной из самых высоких инфляций в мире, резюмируют эксперты. По этому показателю Москва оказалась девятой. Заметнее всего стоимость жизни за прошедший год выросла в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Эти города в рейтинге самых дорогих поднялись на 29 и 27 позиций соответственно.

Самым дорогим городом в мире четвертый год подряд остается Сингапур. Следом идут Гонконг, Цюрих, Токио и Осака. Также в топ-10 вошли Сеул, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген. Самыми дешевым городом признана Алма-Ата. Для исследования аналитики сравнивали цены на продукты и услуги в 133 городах мира, передает "Уралинформбюро".

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