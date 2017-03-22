Сергею Бревнову.

Хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" (УСМ) возглавил бывший гендиректор ООО "Этерно" (совместное предприятие ЧТПЗ и "Роснано") Сергей Бревнов, сообщает "Коммерсантъ".

С недавнего времени Бревнову принадлежит 0,01% в партнерстве. Остальные доли в УСМ распределены между министерством имущества Челябинской области, Корпорацией развития Среднего Урала и ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали".

УСМ была создана в марте 2016 года для строительства скоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском. В перспективе этот отрезок должен стать частью маршрута Москва - Казань - Екатеринбург - Пекин. Соответствующая программа скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения входит в инвестпрограмму РЖД. Общая стоимость проекта оценивается в 165 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".