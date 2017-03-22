В России.

Турецким помидорам и огурцам дорога в Россию по-прежнему закрыта. Россельхознадзор не собирается снимать действующие ограничения.

В начале марта туркам были сделаны некоторым поблажки. В частности, был снят запрет на поставки гвоздики и ряда овощей из Анкары. Речь шла о репчатом луке, луке-шалоте, брокколи, цветной капусте.

Однако на этом уступки Россельхознадзора закончились. Под запретом так и остались мясо кур и индеек, томаты, огурцы и корнишоны, виноград, яблоки, груши, клубника и земляника, передает "Уралинформбюро".

"Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов", — сообщила газете "Известия" пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Между тем терпение у Турцию подошло к концу. С 15 марта она остановила выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла, фактический установив эмбарго на поставки сельхозпродукции из РФ.