×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Турецким помидорам светит красный светСегодня в 08:17

  • Текст

В России.

Турецким помидорам и огурцам дорога в Россию по-прежнему закрыта. Россельхознадзор не собирается снимать действующие ограничения.

В начале марта туркам были сделаны некоторым поблажки. В частности, был снят запрет на поставки гвоздики и ряда овощей из Анкары. Речь шла о репчатом луке, луке-шалоте, брокколи, цветной капусте.

Однако на этом уступки Россельхознадзора закончились. Под запретом так и остались мясо кур и индеек, томаты, огурцы и корнишоны, виноград, яблоки, груши, клубника и земляника, передает "Уралинформбюро".

"Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов", — сообщила газете "Известия" пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Между тем терпение у Турцию подошло к концу. С 15 марта она остановила выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла, фактический установив эмбарго на поставки сельхозпродукции из РФ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×