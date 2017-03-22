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В Свердловской области 129 автолюксов.

Средний Урал находится на втором месте из нестоличных регионов РФ по количеству люксовых автомобилей (129 штук) после Краснодарского края. Рейтинг по состоянию на 1 января 2017 года опубликовало агентство "Автостат".

В целом по России зарегистрировано 9,7 тысячи машин премиальных марок. Среди них лидирует Bentley, на которую приходится 3,5 тысячи авто. Maybach с учетом моделей Mercedes-Maybach у россиян вдвое меньше - 1,8 тысячи. На третьем месте Rolls-Royce (1,1 тысячи).

По информации "Уралинформбюро", обладательницей красного Bentley является известная бизнесвумен Юлия Красничкова.

Основная часть люксовых автомобилей (5,5 тысячи) сконцентрирована в Москве. В Санкт-Петербурге 990 машин премиум-брендов, в Подмосковье - 800. У большинства регионов парк роскошных авто не достигает и сотни экземпляров.

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