Несмотря на рост средней зарплаты.

Реальные денежные доходы россиян в феврале 2017 года с учетом обязательных платежей и вычетов снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 4,1%. Такие данные приводит Росстат.

Между тем за январь-февраль увеличение составило 1%, подсчитали в ведомстве.

Кроме того, там усматривают рост реальных зарплат в годовом выражении на 1,3%, а с начала 2017 года - на 2,3%. Среднемесячная начисленная зарплата в 35,9 тысячи рублей оказалась на 6% выше прошлогодней, передает "Уралинформбюро".