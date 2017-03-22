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На коксохимическом производстве ММК запущен новый комплексСегодня в 11:25

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Отечественного производства.

На ММК в углеподготовительном цехе коксохимического производства запущен современный передвижной разгрузочный многофункциональный комплекс. Оборудование поставило орское ОАО "МК Ормето ЮУМЗ".

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", комплекс включает пробоотборную и уборочную машины, вагонотолкатель и вагоноопрокидыватель. Производительность последнего составляет 24 вагона в час - в два раза выше показателей прежнего агрегата. Это позволит обеспечить равномерную закладку и усреднение угольных концентратов на угольном складе коксохимического производства в летнее время на 100%, в зимнее – до 70%.

Помимо решения экономических задач, запуск оборудования значительно улучшит и условия труда в углеподготовительном цехе.

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