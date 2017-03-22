В 165 тысяч рублей.

Заработная плата российских чиновников в 2016 году выросла на 11,5% и составила в среднем 45 тысяч рублей. Таковы результаты исследования Росстата.

На Урале самой большой зарплатой в исполнительной власти могут похвастаться служащие в ЯНАО – 165,9 тысячи рублей. Следом идут чиновники ХМАО-Югры – 95,4 тысячи рублей. Тройку замыкают тюменцы – 78,7 тысячи. Служащие Курганской, Челябинской и Свердловской областей получают от 41 до 48 тысяч рублей.

По приросту зарплаты в 2016 году лидирует Тюменская область (без учета автономных округов) – 7,1%. В топ-3 по этому показателю также вошли Свердловская область и ЯНАО – 2,6% и 2,3% соответственно, передает "Уралинформбюро".