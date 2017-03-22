×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Импортный алкоголь застрял в очереди на российские прилавкиСегодня в 13:46

  • Текст

Из-за нехватки акцизных марок.

Импортерам стало сложно ввозить алкоголь в Россию из-за проблем с получением акцизных марок, пишет "Коммерсантъ". Для некоторых видов напитков они закончились вовсе.

Возможная причина - затягивание контракта между Федеральной таможенной службой и "Гознаком", который еще не узаконен в статусе единственного изготовителя акцизных марок для алкогольной и табачной продукции. Соответствующие поправки, принятые Госдумой, должны вступить в силу в апреле 2017 года. Значит, к лету-осени ситуация разрешится.

Участники рынка рассчитывают, что перебоев в розничных продажах спиртного не будет. Крупные импортеры заранее скопили солидные запасы, наученные опытом прошлого лета. Тогда из-за реорганизации "Гознака" и изменения требований к маркировке поставки резко упали, передает "Уралинформбюро". Так, ром сдал позиции на 61%, столовые вина - на 25,6%.

Между тем, по данным Центральной акцизной таможни (ЦАТ), в 2017 году работа идет в штатном режиме. С января ЦАТ выдала более 100 миллионов марок - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×