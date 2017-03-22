Из-за нехватки акцизных марок.

Импортерам стало сложно ввозить алкоголь в Россию из-за проблем с получением акцизных марок, пишет "Коммерсантъ". Для некоторых видов напитков они закончились вовсе.

Возможная причина - затягивание контракта между Федеральной таможенной службой и "Гознаком", который еще не узаконен в статусе единственного изготовителя акцизных марок для алкогольной и табачной продукции. Соответствующие поправки, принятые Госдумой, должны вступить в силу в апреле 2017 года. Значит, к лету-осени ситуация разрешится.

Участники рынка рассчитывают, что перебоев в розничных продажах спиртного не будет. Крупные импортеры заранее скопили солидные запасы, наученные опытом прошлого лета. Тогда из-за реорганизации "Гознака" и изменения требований к маркировке поставки резко упали, передает "Уралинформбюро". Так, ром сдал позиции на 61%, столовые вина - на 25,6%.

Между тем, по данным Центральной акцизной таможни (ЦАТ), в 2017 году работа идет в штатном режиме. С января ЦАТ выдала более 100 миллионов марок - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.