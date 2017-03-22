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На екатеринбургском ТТУ повис 40-миллионный долгСегодня в 16:00

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За электроэнергию.

Долг Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления перед АО "Екатеринбургэнергосбыт" превысил 40,3 миллиона рублей. Тем не менее, отключать транспортников от ресурсов энергетики не планируют (на крайние меры запретила идти прокуратура).

"У нас заключено соглашение о реструктуризации долга. Пока они его не нарушили, поэтому никаких основания для ограничения потребления у нас нет", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбургэнергосбыта".

ТТУ начало расплачиваться и за тепло, от которого их грозились отключить. Как уточнили в пресс-службе Свердловского филиала "Энергосбыт Плюс", перечислена основная часть из 9-миллионного долга: "Им осталось заплатить 300 тысяч рублей. И в конце марта - 2,5 миллиона за текущее потребление".

Долг другого транспортного МУПа - МОАП перед "Екатеринбургэнергосбытом" на данный превышает 636 тысяч рублей. Обесточивать предприятие не будут.

Ранее стало известно, что МОАП погасило долг перед поставщиком топлива - ТД "Рунатко", который добивался банкротства предприятия.

Стоит добавить, что финансовая ситуация в МУПах сейчас плачевная. Сотрудники жалуются на низкие зарплаты и задержки выплат. Из-за этого 28 марта они планируют выйти на митинг.

Ранее по теме:
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