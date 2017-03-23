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IT-компаниям Тюменской области пообещали "мягкую экономику"Сегодня в 15:33

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С налоговыми льготами.

В Тюменской области делают "ставку" на IT. Для развития этой сферы экономики руководство региона планирует создать благоприятные условия. "Мы уверены в необходимости специального налогового режима для IT-компаний", – сообщил заместитель губернатора Вадим Шумков на встрече в Тюмени с учениками "Газпром-класса" из Нового Уренгоя. "Мягкая экономика" позволит сосредоточить интеллектуальные ресурсы на территории области, повысить доходы от этого бизнеса.

Сейчас в регионе действуют физико-математическая школа, Центр робототехники и программирования со школьными лабораториями, детский технопарк, сообщает "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского губернатора. Учебные программы в них, по мнению властей, должны вырастить целое поколение талантливых технологов, инженеров и ученых.

Также на встрече заместитель губернатора ответил на вопросы школьников об инвестициях в Тюменской области, развитии промышленности, новых заводах и перспективных профессиях.

"Общий удельный вес промышленности в структуре валового регионального продукта за последние 10 лет с 9% вырос до 39%. Это помогло сформировать устойчивую базу для регионального бюджета и создать десятки тысяч новых квалифицированных рабочих мест, – пояснил Вадим Шумков. – Новые проекты, где потребуются ваши мозги и руки, не заставят себя ждать".

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