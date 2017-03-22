Индонезия вписалась в бизнес-планы тюменцевСегодня в 18:43
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Идеально.
Тюменская область намерена сотрудничать с Индонезией не только в образовательной и туристической сфере, но и в промышленности, подчеркнул губернатор Владимир Якушев. 22 марта 2017 года он встретился с послом этой страны в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, азиатская делегация находится в Тюмени с двухдневным визитом.
Владимир Якушев представил гостям инвестиционный потенциал области. В частности, предложил рассмотреть возможность совместных проектов в нефтегазовом машиностроении, приборостроении и нефтесервисе на базе индустриального парка "Богандинский", а также в пищепроме. Всех членов делегации пригласили на VIII Инновационный нефтегазовый форум в Тюмени.
Стороны обсудили успехи индонезийских студентов в ТюмГУ. Их готов принимать и Тюменский индустриальный университет – крупнейший нефтегазовый вуз страны, отметил губернатор. Мохамад Вахид Суприяди в ответ упомянул о программе обмена студентами и вариантах совместных научных изысканий.
Еще одна инициатива – провести в 2018 году Дни Индонезии в Тюменской области. А в августе нынешнего года в Москве состоится Фестиваль Индонезии, на который позвали и тюменцев.
В числе перспективных направлений партнерства - экстремальный молодежный и образовательный туризм, круглогодичное санаторно-курортное лечение с использованием целебных сибирских грязей и минеральных вод, рыбалка и охота, изучение истории Сибири.
Посол заверил, что туристы из Индонезии проявят интерес к новым маршрутам. Да и россиянам скоро будет удобнее летать в Джакарту – из Москвы открываются прямые авиарейсы.
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