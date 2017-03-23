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Школам и больницам запретят экономить на едеСегодня в 11:20

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Если законопроект получит добро.

Низкая цена не должна быть главным критерием при госзакупках продуктов, чтобы питание в школах и больницах стало более качественным. Соответствующий законопроект подготовил Минсельхоз, пишут "Известия".

Сейчас критерий стоимости определяет выбор поставщика на 70%. Предлагается снизить его значимость до 30–40%. Цель – оградить детей и пациентов медучреждений от дешевой фальсифицированной еды.

По замыслу авторов документа, нужно ужесточить отбор участников закупок. Компания обязана пройти сертификацию по ГОСТу "Системы менеджмента безопасности пищевой продукции", иметь квалифицированный персонал (поваров, технологов, диетологов) и спецоборудование.

Новым правилам хотят подчинить и закупки для протокольных мероприятий – чиновничьих фуршетов и банкетов, передает "Уралинформбюро".

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