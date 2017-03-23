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Виктор Рашников презентует в Лондоне стратегию ММКСегодня в 15:14

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До 2025 года.

26 апреля 2017 года ОАО " Магнитогорский металлургический комбинат" проведет в столице Великобритании первый "День инвестора". Мероприятие состоится в рамках празднования годовщины регистрации компании на Лондонской бирже.

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и команда исполнительных менеджеров ММК расскажут о развитии Группы и ходе реализации корпоративной стратегии до 2025 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК, в ходе мероприятия будет организована видеотрансляция онлайн, по итогам запись выложат в Интернете. Более подробная информация о времени проведения презентации будет предоставлена позднее.

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