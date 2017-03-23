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Всемирный фонд дикой природы отметил РМКСегодня в 11:36

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За экологическую ответственность.

Русская медная компания (РМК) показала хорошие результаты в рейтинге, проведенном Всемирным фондом дикой природы (WWF) среди горнодобывающих предприятий России по итогам 2016 года.

Удалось занять шестое место из 33 по уровню наименьшего воздействия на окружающую среду и 14-е – по степени экологической ответственности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

За последние пять лет Группа РМК вложила в природоохранные мероприятия в регионах присутствия около 8 миллиардов рублей. Средства направлялись на охрану воздуха, растительного и животного мира, поверхностных и подземных вод, охрану почв и безопасное обращение с отходами.

"В результате атмосферные выбросы наших предприятий сократились почти наполовину, сбросы в водные объекты – на 30%. Хотя РМК и непубличная компания, мы всегда готовы к продуктивному сотрудничеству с экспертными организациями по защите окружающей среды, так как это направление является одним из приоритетных в деятельности компании. Работа по повышению экологичности производств и снижению техногенной нагрузки продолжится", – заверила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Стоит отметить, что для участия в исследовании были отобраны гиганты отрасли. Расчеты проводило Национальное рейтинговое агентство. Методика создана по инициативе WWF России и Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды РФ при поддержке неправительственных организаций. Критерии оценки отвечают ведущим мировым стандартам горнодобывающего сектора и по ряду параметров превосходят требования российского природоохранного законодательства.

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