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Над челябинским заводом "Мечела" нависла угроза банкротстваСегодня в 13:13

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В суд подан иск.

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу "Мечел") требуют признать банкротом. Соответствующий иск в южноуральский арбитраж подала московская компания "Еврокоммерц". Заявление пока не принято к производству, сумма требований не раскрывается, передает "Уралинформбюро".

"Еврокоммерц" занимается коммерческим финансированием. Компания уже судилась с ЧМК в 2015 году из-за долга в 370 тысяч рублей. Иск был удовлетворен.

Стоит отметить, что заявления в арбитраж в отношении челябинского комбината поступают почти каждый день – только в марте их было зарегистрировано порядка 30 штук. Среди истцов - "НОВАТЭК - Челябинск", требующий 591 миллион рублей.

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