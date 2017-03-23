Из Омска.

Екатеринбургский "Завод радиоаппаратуры" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") может быть признан банкротом. Соответствующий иск в свердловский арбитраж подал "Омский приборостроительный завод им. Н.Г. Козицкого", также входящий в структуры госкорпорации. Заявление пока не принято к производству.

Между тем сейчас в суде рассматривается иск омичей о взыскании с екатеринбургского завода 7,3 миллиона рублей. Первое заседание намечено на 3 апреля, передает "Уралинформбюро".