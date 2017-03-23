За год.

Чистая прибыль государственных унитарных предприятий Свердловской области по итогам 2017 года должна составить 76,5 миллиона рублей. Распоряжение областного правительства об утверждении показателей экономической эффективности ГУПов на ближайшие 3 года подписал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, исполнявший на прошлой неделе обязанности главы региона, передает "Уралинформбюро".

По планам наибольшую прибыль – 15 миллионов рублей – должен получить Монетный щебеночный завод. 12,5 и 12,1 миллиона – плановые значения для Управления снабжения и сбыта Свердловской области и ГУП "Фармация" соответственно. 11,7 миллиона - планка для ГУП "Газовые сети".

Наименьшую прибыль, как ожидается, получит предприятие "Свердловсквторресурсы" - лишь тысячу рублей. Немногим больше (19 000) – ГУП "Урал-2018", созданное для подготовки Екатеринбурга к домашнему чемпионату мира по футболу.

В последующие годы, согласно документу, общая прибыль ГУПов должна увеличиваться: на 2018 год запланировано 84,5 миллиона рублей, на 2019 год – 89,7 миллиона.

Параллельно с этим должна расти и стоимость чистых активов свердловских унитарных предприятий – с 4,542 до 4,678 миллиарда рублей. Дороже всего (свыше 1,4 миллиарда рублей) оцениваются активы Распорядительной дирекции МУГИСО, чуть больше миллиарда - ГУП "Газовые сети", порядка 620-650 миллионов - Монетного щебеночного завода.