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Производительность труда свердловчан повысят в ходе экпериментаСегодня в 16:04

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Найти новый подход поручил Путин.

Свердловская область может войти в число пилотных регионов, где будут отработаны новые подходы к повышению производительности труда, о которых президент РФ Владимир Путин объявил на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному правительству обеспечить участие Среднего Урала в эксперименте, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

"Рост производительности труда для такого индустриального региона как Свердловская область – это основа основ, это та база, на которой строятся все наши планы по развитию реального сектора экономики, модернизации производственного комплекса, росту конкурентоспособности нашей продукции, выходу на новые рынки сбыта, повышению заработной платы уральцев", – подчеркнул Евгений Куйвашев на заседании правительства.

Ожидается, что новый механизм будет отработан в нескольких субъектах России в рамках региональных программ повышения производительности труда.

Как ранее отмечал Владимир Путин, программы должны идти в тесном контакте с мерами по подготовке кадров и всемерному развитию предпринимательства. "Важно найти баланс между задачами роста производительности труда, интересами бизнеса и интересами людей", – подчеркнул президент.

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