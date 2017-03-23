ГК "Новый Поток" завершила ремонтные работы на "Битумном производстве"Сегодня в 16:29
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Следующий этап - модернизация предприятия.
Группа компаний "Новый Поток" провела планово-предупредительный ремонт своего предприятия - ООО "Битумное производство". Последнее перерабатывает гудрон, поставляемый с другого актива New Stream Group – Марийского НПЗ.
В результате работе втрое увеличена мощность пункта автоналива готовой продукции – отгрузка битумов производится сразу с трех постов налива вместо одного. Оборудование и площадка подготовлены для обслуживания всех типов автобитумовозов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы.
Завершен первый этап ремонта установки по выпуску полимербитумного вяжущего (ПБВ). В ближайшее время будет дооборудована дополнительная емкость дозревания ПБВ. По окончанию ремонта мощность установки вырастет вдвое - до 200 тонн в сутки. Также повысится надежность работы оборудования и сократится потребление электроэнергии.
Благодаря ремонтно-восстановительным работам общий объем парка готовой продукции достиг 1 200 кубических метров. Кроме того, на емкостях и трубопроводах завершена замена теплоизоляции.
Также на предприятии заменены внутренние устройства основной окислительной колонны. Это позволило на 5% повысить производительность установки по выпуску битумов.
Сейчас ООО "Битумное производство" приступает к комплексной модернизации производства, завершение которой запланировано на 2018 год. Усовершенствование оборудования и строительство новых объектов будет идти поэтапно.
Так, после модернизации установок по производству битумов и ПБВ общая мощность вырастет со 170 до 300 тысяч тонн продукции в год. Будут расширены резервуарные парки сырья (с 2 до 4 тысяч кубических метров) и готовой продукции (с 1,2 до 5,2 тысячи кубических метров). Кроме того, предприятие будет развивать собственное производство тары для фасовки вырабатываемой продукции в твердом виде.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Для развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
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