Следующий этап - модернизация предприятия.

Группа компаний "Новый Поток" провела планово-предупредительный ремонт своего предприятия - ООО "Битумное производство". Последнее перерабатывает гудрон, поставляемый с другого актива New Stream Group – Марийского НПЗ.

В результате работе втрое увеличена мощность пункта автоналива готовой продукции – отгрузка битумов производится сразу с трех постов налива вместо одного. Оборудование и площадка подготовлены для обслуживания всех типов автобитумовозов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы.

Завершен первый этап ремонта установки по выпуску полимербитумного вяжущего (ПБВ). В ближайшее время будет дооборудована дополнительная емкость дозревания ПБВ. По окончанию ремонта мощность установки вырастет вдвое - до 200 тонн в сутки. Также повысится надежность работы оборудования и сократится потребление электроэнергии.

Благодаря ремонтно-восстановительным работам общий объем парка готовой продукции достиг 1 200 кубических метров. Кроме того, на емкостях и трубопроводах завершена замена теплоизоляции.

Также на предприятии заменены внутренние устройства основной окислительной колонны. Это позволило на 5% повысить производительность установки по выпуску битумов.

Сейчас ООО "Битумное производство" приступает к комплексной модернизации производства, завершение которой запланировано на 2018 год. Усовершенствование оборудования и строительство новых объектов будет идти поэтапно.

Так, после модернизации установок по производству битумов и ПБВ общая мощность вырастет со 170 до 300 тысяч тонн продукции в год. Будут расширены резервуарные парки сырья (с 2 до 4 тысяч кубических метров) и готовой продукции (с 1,2 до 5,2 тысячи кубических метров). Кроме того, предприятие будет развивать собственное производство тары для фасовки вырабатываемой продукции в твердом виде.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Для развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".