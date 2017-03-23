До пробного пуска – полгода.

ТЭЦ Новолипецкого металлургического комбината оснащают турбиной ПТ-60, изготовленной на Уральском турбинном заводе (УТЗ, входит в холдинг "РОТЕК"). Идет монтаж оборудования на всех отметках обслуживания паротурбинной установки. Первый пуск на комплексное опробование назначен на 25 октября, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ.

По планам, до конца 2017 года состоится ввод энергоблока, который будет производить промышленный пар, электричество и тепло для нужд комбината. Реализация проекта позволит увеличить мощность станции на 10 МВт и обеспечит надежность работы оборудования.

УТЗ поставляет турбину ПТ-60-8,9-1,9 в комплекте с генератором. Монтажные работы ведутся на месте выработавшего свой ресурс агрегата мощностью 50 МВт.

Турбина ПТ-60 создана на базе серийных решений в двух цилиндрах, но имеет оригинальное конструкторское исполнение. При относительно небольшой электромощности в 60 МВт она будет обеспечивать 250 тонн в час пара на производство и 150 тонн в час - в теплофикационный отбор.