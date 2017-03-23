В Свердловской области.

Нынешней зимой, по данным Росгидромета, на Урале выпало снега в два раза больше нормы и в четыре раза больше, чем в прошлом году. Накануне паводка, пик которого ожидается в середине апреля, АО "Русский хром 1915" и АО "Ключевский завод ферросплавов" проводят необходимую подготовительную и организационную работу.

Противопаводковые бригады сформированы и оснащены необходимой спецодеждой и инвентарем, а также средствами малой механизации. Подготовлена к интенсивной работе и тяжелая техника. Рабочие следят за беспрепятственным прохождением воды по водопропускным трактам, кюветам, коллекторам и ливневой канализации. Сейчас идет подготовка и прочистка систем водоотведения. Дороги и технические проезды на заводах очищались от снега всю зиму в рабочем порядке.

Службы главного энергетика перешли на круглосуточный контроль над трансформаторными подстанциями и кабельными каналами. Чтобы избежать возможного отключения объектов электроснабжения из-за подтопления, наготове находится оборудование для откачки талых вод.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, действующие на предприятиях штабы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ближайшие дни проведут проверку готовности аварийно-спасательных формирований и отработают слаженные действия в условиях паводка.

На территории АО "Русский хром 1915" расположен ряд гидротехнических сооружений, поэтому перечень необходимых противопаводковых мероприятий там значительно шире. Произведено предпаводковое обследование всех дамб и дренажных систем, их текущее состояние и уровень воды в отстойниках контролируются непрерывно. Под сбор талых вод освобожден один из технических прудков предприятия. Кроме того, на ближайший месяц планируется увеличение объемов производства, если потребуется задействовать "лишний" объем воды.

Отдельное внимание в 2017 году уделено подготовке системы глубинных дренажных скважин, откачивающих хромсодержащую воду из-под старого шламонакопителя государственного ПО "Хромпик". Накопительные колодцы за зиму были оборудованы дополнительными средствами автоматизации, которые повысили безопасность всей системы, предотвратив переливы. Для бесперебойной работы станции нейтрализации создан необходимый запас реагентов, которого хватит для очистки всего дополнительного объема воды.

Кроме того, предприятие проводит необходимые работы в помощь муниципальным службам. Например, в Первоуральске в марте почищен кювет вдоль дороги в поселок Магнитка.