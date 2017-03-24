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Малый бизнес в Свердловской области подрастет на 50 миллионовСегодня в 12:38

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В 2017 году.

В 2017 году свердловские города получат 50 миллионов рублей на развитие бизнеса. Речь идет о субсидиях на софинансирование программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В общей сложности из областного бюджета на эти цели в 2017 году будет потрачено 50,3 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.

Больше всего – 8,49 миллиона – ожидаемо получит Екатеринбург. 5,34 миллиона будет выделено Новоуральску. 2,58 миллиона – Березовскому ГО.

На субсидию свыше миллиона рублей также могут рассчитывать Лесной, Асбест, Верхняя Пышма, Заречный, Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Нижний Тагил.

Всего в списке получателей 51 муниципальное образование.

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