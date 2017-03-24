На совещании в Екатеринбурге.

Свердловская и Курганская области являются самыми проблемными из уральских регионов по оплате госконтрактов, заключенных с частными предпринимателями. Об этом 24 марта сообщил полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

По его словам, несвоевременная оплата влечет за собой неустойки, штрафы, задержки по выплате зарплаты и даже судебные разбирательства. Вместе с тем возникает почва для коррупционных схем, подчеркнул полпред.

Как отметил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман, совокупная задолженность органов власти на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье составляет 14 миллиардов рублей. К названным Холманских проблемным регионам Буксман добавил Башкортостан, ХМАО и ряд других субъектов.

Проблема в том, что местные власти предпринимают недостаточно усилий по наполнению доходной части бюджетов. В связи с этим не находится денег на оплату исполненных контрактов, что оборачивается для казны допрасходами - на судебные издержки и штрафы.

С другой стороны, не сформирована практика привлечения государственных и муниципальных заказчиков к административной ответственности по постановлениям прокуроров за нарушение прав предпринимателей, добавил первый замгенпрокурора.

Сегодня в резиденции уральского полпреда в Екатеринбурге проходит расширенное совещание по проблемам предпринимателей, в частности в сфере заключения госконтрактов. В нем принимают участие губернаторы и прокуроры 41 региона России, федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов и Генпрокурор РФ Юрий Чайка, передает "Уралинформбюро".