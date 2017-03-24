Дело передано на новое рассмотрение.

Верховный суд отказался рассматривать спор о стоимости демонтажа Центрального стадиона в Екатеринбурге. Кассационную жалобу подавала компания "Синара - девелопмент", не согласившаяся с пересмотром дела о взыскании с ГУП "Урал-2018" 45,6 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Судебный спор между генподрядчиком реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге и областными властями в лице ГУПа возник из-за демонтажа отдельных элементов арены. Стороны по-разному просчитали стоимость работ. В мае 2016 года свердловский арбитраж удовлетворил иск подрядчика. Попытка ГУП "Урал-2018" оспорить решение в апелляционном суде провалилась, а вот Арбитражный суд Уральского округа отправил дело на новое рассмотрение. Первое заседание назначено на 7 апреля.

Следует отметить, что реконструкция Центрального стадиона к матчам чемпионата мира по футболу все больше обрастает судебными тяжбами. В 2016 году Ростехнадзор выявил более 30 нарушений в ходе работ, часть из которых прямо или косвенно влекла увеличение вероятности террористических атак.

Кроме того, сейчас расследуется громкое коррупционное дело о выкупе в рамках подготовки к мундиалю здания по Репина, 5с. Фигурантами проходят глава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый зам Артем Богачев, экс-заместитель министра Константин Никаноров, глава "Распорядительной дирекции МУГИСО" Карина Горностаева, а также руководители похоронного дома "Вознесение" Андрей Анисимов и Владимир Владимиров.