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В Ялуторовске набирают резидентов в индустриальный паркСегодня в 15:56

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С местом уже определились.

В Ялуторовске создается индустриальный парк. Резидентов ищут заранее, чтобы обустраивать площадку под их конкретные нужды. Параллельно идет подготовка инфраструктуры, рассказал "Уралинформбюро" замглавы горадминистрации Сергей Стрельников.

Выбрано два участка по 8 гектаров, к одному из них есть возможность подвести железнодорожную ветку.

"16 марта в городе состоялась презентация парка среди предпринимателей. Производства не будут вредными – это может быть, например, пищепром, металлообработка, то есть 4-5 класс опасности. Как только мы найдем хотя бы трех инвесторов, проект поступит в ведение управляющей компании "Индустриальные парки", которая отвечает за эту тему в регионе", - пояснил С.Стрельников.

Будущим инвесторам не придется тратиться на строительство подъездных путей, газовых и электросетей, систем водоснабжения и канализации. Законодательство Тюменской области устанавливает для резидентов налоговую льготу на имущество и 4% снижение региональной части налога на прибыль. Предусмотрена минимальная ставка аренды с правом выкупа участка после пуска объектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

Стоит напомнить, что в уже действующих индустриальных парках региона – Богандинском и Боровском арендаторы платят 111 и 311 рублей за гектар соответственно.

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