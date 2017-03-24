"Газпром добыча Ямбург" презентовал "стальной остров"Сегодня в 18:03
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Для освоения континентального шельфа.
Представители "Газпром добыча Ямбург" приняли участие в XI форуме "Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу", который прошел в Новом Уренгое 23 и 24 марта.
В мероприятии приняли участие около 80 российских компаний, презентовавших свои достижения на специализированной выставке.
"Газпром добыча Ямбург" представил на своем стенде макет ледостойкой платформы. "Стальной остров" компания планирует использовать для разработки месторождения Каменномысское-море. "Оно расположено в акватории Обской губы, где уникальная ледовая обстановка, сложнейшие климатические условия, в которых ещё никто не работал", - отметил заместитель главного инженера по научно-техническому развитию и экологии "Газпром добыча Ямбург" Анатолий Арабский.
Другим инновационным проектом предприятия стали модульные компрессорные установки. С их помощью компания намерена реализовать систему распределённого компримирования на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Это позволит увеличить срок его эксплуатации.
Особое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды – компания посвятила этому отдельный информационный блок. Природоохранную направленность экспозиции "Газпром добыча Ямбург" оценили многие гости новоуренгойского форума, в том числе первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников и глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.
В рамках форума также прошли круглые столы, посвящённые развитию рационализаторской деятельности в ЯНАО, внедрению здоровьесберегающих технологий и организации здорового питания в условиях Крайнего Севера. В работе каждого из них приняли участие специалисты "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
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