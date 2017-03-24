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Средний Урал лишился выставки Russian Arms ExpoСегодня в 18:17

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Ее перенесут в Подмосковье.

Выставка вооружений Russian Arms Expo (RAE) будет перенесена из Нижнего Тагила в подмосковный парк "Патриот". Соответствующее решение уже принято, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, площадок для проведения подобных мероприятий не должно быть много. "Мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы", - отметил Мантуров, добавив, что власти не хотят потерять таким образом бренд RAE, пишет ТАСС.

Стоит напомнить, что Russian Arms Expo проводили в Нижнем Тагиле с 1999 года. В парке "Патриот" с 2015 года устраивается военно-технический форум "Армия", передает "Уралинформбюро".

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