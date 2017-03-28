Которое аукнулось пошлинами.

Турция отменила беспошлинный режим на ввоз российской сельхозпродукции. С 15 марта сбор за пшеницу и кукурузу составит 130%, рис – 45%, подсолнечное масло – 36%. За ввоз шрота подсолнечника и бобовых придется заплатить 13,5% и 9,7% соответственно. Официальное уведомление получил Минсельхоз РФ, пишет газета "Известия".



При этом дополнительные ограничения введены в отношении российского масла. Так, минимальная стоимость ввозимой продукции должна составлять 1,5 тысячи долларов за тонну, при том что ее средняя рыночная цена - 800 долларов.

Стоит отметить, что в прошлом году Россия поставила в Турцию указанные виды продукции на общую сумму 1,2 миллиарда долларов, передает "Уралинформбюро".

По мнению экспертов, Анкара отменила беспошлинный режим, поскольку Россия сохраняет запрет на ввоз турецких томатов и других овощей.

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