Заготовку древесины можно увеличить в 4 раза.

В Свердловской области необходимо наращивать объем лесопользования. Такую задачу перед Уральским союзом лесопромышленников поставил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

"Потенциально лесопромышленный комплекс может приносить Свердловской области существенные доходы. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в регионе составляет 24 миллиона кубометров. Объем заготовки древесины в 2016 году составил 6,5 миллиона кубометров – это 27% расчетной лесосеки. Очевидно, что Свердловская область располагает объемами древесного сырья, достаточными для перспективного наращивания объемов лесопользования и развития деревообрабатывающих производств. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе реализуется комплекс мер государственной поддержки, благодаря которым данная отрасль должна и будет развиваться", – подчеркнул Сергей Пересторонин.

Организациям, реализующим приоритетные проекты в области освоения лесов федерального значения, гарантированы выделение лесного фонда без проведения аукциона и предоставление 50% льготы при оплате аренды за лесные участки. Это является серьезным стимулом к активизации инвестиционной деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Сейчас 4 предприятия реализуют приоритетные инвестиционные проекты в сфере освоения лесов на территории региона – в Сосьвинском, Серовском и Новолялинском городских округах, а также в муниципальном образовании Алапаевское. Суммарный объем инвестиций в данные проекты за период их реализации составит порядка 2 миллиардов рублей.

В перспективе этот список будет расширяться. В конце 2016 года минпромнауки объявило отбор заявок для включения в перечень приоритетных инвестпроектов по освоению лесов. В числе поданных заявок – проект строительства цеха по производству лущенного шпона в Верхней Туре и проект производства элементов домостроения, древесной муки и деревянной тары в Карпинске. Суммарный объем инвестиций в них, как ожидается, превысит 1 миллиард рублей, а число новых рабочих мест преодолеет планку в 350 ставок.

О своей готовности реализовать инвестпроекты в лесопромышленной области заявили и другие компании. Объем планируемых вложений в них оценивается более чем в 12 миллиардов рублей.

По словам Сергея Пересторонина, в 2017 году для развития отрасли планируется задействовать весь инвестиционный потенциал, а особое внимание будет уделено проектам, которые охватывают полный цикл деревопереработки и обеспечат выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стоит отметить, что в 2016 году свердловские предприятия лесопромышленного комплекса произвели товаров на сумму 19,5 миллиарда рублей. Это составляет 1,7% в общем объеме отгрузки по отраслям обрабатывающей промышленности, курируемых министерством промышленности и науки региона.