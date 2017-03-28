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В Тюмени откроют новый завод по выращиванию рыбы27 марта в 18:21

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В ближайшие месяцы.

В Тюмени готовят к запуску новый мини-завод по выращиванию осетровых и сиговых рыб. Его возведением занимается ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот".

На предприятии будет создан полный цикл выращивания рыбы – от икринки до взрослой особи. Основной целью мини-завода является зарыбление рек.

Кроме того, часть рыбы пойдет на доращивание и продажу в торговые сети, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Новый завод станет также площадкой для практики студентов аграрного университета. Планируется, что здесь будут открыты лаборатории, где студенты смогут заниматься исследовательской работой.

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