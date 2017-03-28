Под 14,25 % годовых.

Екатеринбургское "Муниципальное объединение автобусных предприятий", задерживающее зарплаты сотрудникам, планирует взять кредит на 20 миллионов рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

В автотранспортном МУПе готовы оформить займ под 14,25 % годовых на срок 730 дней. В конкурсной документации указано, что цель кредита - пополнение оборотных средств.

Заявки можно оставлять до 10 апреля 2017 года, сам аукцион намечен на 14 апреля.

Ранее "МОАП" объявило другой аукцион - по выбору подрядчика на оказание охранных услуг. МУПу требуется 22 охранника на 6 объектов сроком на год. За это транспортники готовы выложить 18,9 миллиона рублей.

Стоит добавить, что "МОАП" находится в тяжелом финансовом положении. Предприятие едва не признали банкротом из-за иска от поставщика топлива - ТД "Рунатко". Однако автобусникам удалось погасить долги.

По данным региональной прокуратуры, на данный момент долг МУПа перед водителями и кондукторами составляет 9,4 миллиона рублей. 28 марта работники выйдут на митинг. К ним присоединятся и сотрудники "ЕТТУ", которым не перечислили 10 миллионов рублей.