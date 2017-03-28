ГАЗ готов вернуть "Волгу" на конвейер27 марта в 18:03
- Текст
Но лишь грузовую.
ГАЗ может возобновить производство автомобилей марки "Волга", но уже в сегменте коммерческого транспорта. Об этом заявил председатель совета директоров и совладелец "Русских машин" Зигфрид Вольф.
По его словам, сейчас корпорации не хватает автомобиля, который был бы чуть меньше "Газели". Он выпускался бы как в грузовом варианте (с цельнометаллическим кузовом и двумя местами впереди), так и пассажирском — с пятью местами в салоне. Прототипом может быть Volkswagen Caddy.
Работы по созданию платформы для новой "Волги" уже идут. Будет она собственная или заимствованная Вольф не сообщил, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что последний классический легковой автомобиль "Волга" вышел с конвейера ГАЗа в 2008 году. Спустя два года было остановлено производство Volga Siber, выпускавшуюся на базе модели Chrysler Sebring.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:15
Свердловские города поставят на "рельсы" ускоренного развития
Мэрам предстоит решить масштабные задачи.Сегодня в 10:57
В Екатеринбурге таксист избил пассажира
Пострадавшему нужна операция.Сегодня в 10:49
Пермячка вернулась за оставленным в беби-боксе сыном
Спустя двое суток.Сегодня в 10:43
Сандаков вышел на свободу
И собрался в кино.Сегодня в 10:25
В Тюмени полсотни пожарных тушили аккумуляторный завод
Огонь охватил 540 "квадратов".Сегодня в 10:23
В Сургуте пропали два молодых человека
Их ищут несколько месяцев.Сегодня в 10:14
Североуральск взбунтовался против мэра
Главный "зачинщик" - Паслер.Сегодня в 09:51
На екатеринбургской Сортировке ушел под воду двор
Из-за порыва на сетях ХВС.Сегодня в 09:40
ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
По жалобам "Уралинформбюро".Сегодня в 08:49
"Взрывные" Galaxy Note 7 бросят в бой
За потребителей.Сегодня в 08:42
В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
Отец успел оттолкнуть коляску.Сегодня в 08:22
В Екатеринбурге умер Дон Кэо из "Трудно быть богом"
После продолжительной болезни.Сегодня в 08:12
Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Беременных это не касается.27 марта в 20:01
На Южном Урале школяров снимали со 100-метрового отвала
Куда они забрались помянуть друга.27 марта в 19:58
В Берлине из музея вынесли 100-килограммовую золотую монету
Диаметром полтора метра.
Главные новости
- Сегодня в 10:57В Екатеринбурге таксист избил пассажира
- Сегодня в 10:14Североуральск взбунтовался против мэра
- Сегодня в 09:40ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:42В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
- Сегодня в 08:12Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Аналитика
Бесплотный протест
У лидеров не хватило духу.
Брак по спецсчету
На капремонт.
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.