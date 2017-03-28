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ГАЗ готов вернуть "Волгу" на конвейер27 марта в 18:03

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Но лишь грузовую.

ГАЗ может возобновить производство автомобилей марки "Волга", но уже в сегменте коммерческого транспорта. Об этом заявил председатель совета директоров и совладелец "Русских машин" Зигфрид Вольф.

По его словам, сейчас корпорации не хватает автомобиля, который был бы чуть меньше "Газели". Он выпускался бы как в грузовом варианте (с цельнометаллическим кузовом и двумя местами впереди), так и пассажирском — с пятью местами в салоне. Прототипом может быть Volkswagen Caddy.

Работы по созданию платформы для новой "Волги" уже идут. Будет она собственная или заимствованная Вольф не сообщил, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что последний классический легковой автомобиль "Волга" вышел с конвейера ГАЗа в 2008 году. Спустя два года было остановлено производство Volga Siber, выпускавшуюся на базе модели Chrysler Sebring.

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