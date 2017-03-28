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ЕВРАЗ возглавил экологический рейтинг "черных" металлургов РФ27 марта в 17:21

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И вошел в топ-10 всех горнодобывающих компаний.

Компания ЕВРАЗ вошла в топ-10 первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России и показала лучший результат среди предприятий черной металлургии.

Пилотный проект Всемирного фонда дикой природы (WWF), Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Министерства природных ресурсов и экологии РФ объединил в себе представителей цветной и черной металлургии, угольной и горно-химической промышленности, а также предприятия по добыче драгоценных металлов.

"Появление такого рейтинга нацелено на то, чтобы стимулировать горнодобывающие компании на улучшение своих показателей. Рейтинг дает возможность участникам увидеть свои сильные и слабые места, чтобы исправить недостатки. ЕВРАЗ вошел в первую десятку рейтинга и стал первым среди "черных" металлургов. Это неплохой результат, но нам, безусловно, еще есть над чем работать", – отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.

Бережное отношение к окружающей среде – один из приоритетов работы ЕВРАЗа. В 2012 году компания приняла 5-летнюю экологическую стратегию. Мероприятия в ее рамках позволили уже к концу 2016 года снизить потребление свежей воды на 17,3%, а уровень использования отходов за счет переработки металлургических шлаков, размещенных на отвалах в предыдущие периоды, довести до 120%.

Кроме того, на 20% с 2013 годы уменьшились выбросы предприятиями ЕВРАЗа парниковых газов. Причем компания одной из первых в России стала публиковать данные по парниковым газам в своей отчетности. ЕВРАЗ входит в пятерку лучших компаний страны в рамках климатического рейтинга CDP (Carbon Disclosure Project) по раскрытию данных углеродной отчетности.

Общие экологические затраты ЕВРАЗа в 2016 году составили 2,7 миллиарда рублей, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

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