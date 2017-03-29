Вместе с "Севернефтегазпром".

На газовом промысле Южно-Русского месторождения завершился снегоходный экопробег "От чистого промысла – к чистой планете". Мероприятие, посвященное году экологии в РФ и ПАО "Газпром", организовано компаниями "Газпром добыча Ямбург" и "Севернефтегазпром".

40 человек, среди которых руководители газового холдинга, его дочерних обществ, представители органов власти Ямала, за два дня преодолели маршрут в 350 километров от Заполярного до Южно-Русского месторождения.

На газовых промыслах обоих участков недр путешественникам были продемонстрированы передовые экосберегающие технологии, которые используются при добыче и подготовке к транспортировке углеводородов.

Следует отметить, что это уже восьмой корпоративный снегоходный пробег. Целью экстремального путешествия было привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды и рассказать о тех мероприятиях, которые реализуются в рамках экологических политик компаний.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", в 2016 году предприятие выполнило 91 экомероприятие, потратив более 2 двух миллиардов рублей. В результате компанией полностью исключен сброс загрязненных сточных вод в природные объекты, существенно уменьшена доля отходов, направляемых на захоронение. Кроме того, в аккредитованных лабораториях экоконтроля было проведено более 40 000 исследований.

В 2017 году "Газпром добыча Ямбург" также планирует направить на природоохранные мероприятия более 2 миллиардов рублей.

ОАО "Севернефтегазпром" в своей работе также уделяет большое внимание вопросам экологии. Производственные объекты Южно-Русского месторождения соответствуют всем международным стандартам.