Сразу после окончания вузов.

Производственный актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) – Марийский НПЗ – принял участие в дне открытых дверей Марийского госуниверситета (МарГУ).

Работники предприятия рассказали о деятельности НПЗ, результатах его работы за прошедший год. Также они ответили на наиболее актуальные для абитуриентов вопросы, касающиеся будущего трудоустройства, кадровой политики и карьерных возможностей на одном из крупнейших в республике заводов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы компаний.

Марийский НПЗ и МарГУ активно взаимодействуют на протяжении последних 2 лет. Многие выпускники вуза ежегодно приглашаются на работу на завод. Так, все специалисты центральной заводской лаборатории - более 40 человек - в разное время успешно окончили МарГУ.

Как отметили представители завода на дне открытых дверей, предприятие заинтересовано в привлечении квалифицированных кадров из числа выпускников местных вузов. Помимо МарГУ, НПЗ сотрудничает с Марийским радиомеханическим техникумом и Поволжским государственным техуниверситетом.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В Группу также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".