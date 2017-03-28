По жалобам "Уралинформбюро".

27 марта комиссия Управления ФАС по Свердловской области несколько часов разбирала жалобы "Уралинформбюро" на аукционы по ремонту дорог Екатеринбурга в 2017 году, объявленные мэрией города. Следует отметить, что два аукциона на общую сумму в 1,2 миллиарда рублей прошли утром того же дня, их победители были известны городским чиновникам до заседания.

Как предполагают инсайдеры "Уралинформбюро", выгодные заказы могли поделить ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" и ОАО "Трест Уралтранспецстрой". По удивительному стечению обстоятельств, именно эти две компании ранее не раз выигрывали аналогичные аукционы, подготовленные сотрудниками администрации Екатеринбурга.

Изучив аукционную документацию, "Уралинформбюро" нашло в ней многочисленные нарушения федерального законодательства. МКУ "Городское благоустройство", возглавляемое Юрием Ведерниковым, однозначно оградило дорожных монстров от конкуренции, почему-то собрав в два лота ремонтируемые участки в разных районах города. Например, в Кольцово и на Уралмаше, на ВИЗе и Шарташе. Средняя дорожная компания фронт работ в 600 миллионов рублей потянуть не сможет – ей уготована участь бороться за милость генподрядчика и работать на него, не исключено, что по кабальным условиям.

Но даже внушительный размер компании и опыт аналогичных работ не гарантировал допуск к этим аукционам. Дорожников "Атомстройкомплекса" оставили за бортом благодаря ловушкам в документации. Следует отметить, что жалобы АСК рассматривались на этом же заседании после жалоб "Уралинформбюро". Важность высказанных заявителями претензий к чиновникам доказывалась тем, что заседание вел начальник Управления ФАС Дмитрий Шалободов.

Антимонопольщики признали обоснованность ряда пунктов нашей жалобы. Необходимо подчеркнуть, что "Уралинформбюро" не могло быть участником проведенных аукционов и непосредственно права информагентства, на что упирали чиновники, нарушены не были. Мы в данном разбирательстве представляли, как принято говорить, интересы неопределенного круга лиц. Под ними подразумеваются и дорожники, ограниченные в праве участия в торгах, и автомобилисты города, высказывающие критику к результатам ремонтов, проведенных дорожными монстрами. Нам было важно создать прецедент, когда журналисты могут бороться с подозрительными госзакупками не только статьями в СМИ, но и в открытом состязательном процессе, обращая внимание надзорного органа на выявленные нарушения законодательства. Свердловское Управление ФАС такую возможность журналистского, а по сути общественного, контроля нам предоставило, хотя городские чиновники были категорически против рассмотрения жалоб "Уралинформбюро".

И неспроста. Вердикт заседания – результаты аукционов отменены, в документацию должны быть внесены изменения, в отношении Юрия Ведерникова будет возбуждена "административка". А ремонт екатеринбургских дорог в результате то ли ухищрений, то ли непрофессионализма чиновников отложится как минимум на месяц.

Справедливости ради подробнее о выявленных нарушениях "Уралинформбюро" расскажет читателям после опубликования полного текста решения УФАС.

Следует отметить, что 28 марта один из екатеринбургских таблоидов опубликовал информацию о том, что глава МКУ "Городское благоустройство" Юрий Ведерников лоббируется первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым на должность начальника ГКУ СО "Управление автомобильных дорог". Это означает выход городского клерка, под чьим руководством готовились отмененные УФАС аукционы, на областные просторы, где гораздо больше казенных средств.