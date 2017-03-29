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Авиапассажиры рискуют жизнями из-за плохого керосина28 марта в 14:15

За топливом нужен глаз да глаз.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) бьет тревогу по поводу недостаточного контроля за качеством топлива. С соответствующим письмом участники рынка обратились в Минтранс, сообщает "Коммерсантъ".

Обязательную сертификацию топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов отменили еще в середине 2015 года. Топливо тестируют лишь на выходе с завода-изготовителя.

Обещанные Минтрансом в том же году изменения правил наземного обслуживания так и не были проведены. По мнению перевозчиков, правовая неурегулированность в этом вопросе угрожает безопасности полетов. А ответственность за инциденты, как известно, ложится на авиакомпании, передает "Уралинформбюро".

В Росавиации пообещали провести совещание на данную тему. Минтранс уверяет, что изменения в регламент уже преодолели этап общественных обсуждений.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Варгун 28 марта в 16:03

А кто эта гнида,которая отменила сертификацию?.Это же диверсия.

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