За топливом нужен глаз да глаз.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) бьет тревогу по поводу недостаточного контроля за качеством топлива. С соответствующим письмом участники рынка обратились в Минтранс, сообщает "Коммерсантъ".

Обязательную сертификацию топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов отменили еще в середине 2015 года. Топливо тестируют лишь на выходе с завода-изготовителя.



Обещанные Минтрансом в том же году изменения правил наземного обслуживания так и не были проведены. По мнению перевозчиков, правовая неурегулированность в этом вопросе угрожает безопасности полетов. А ответственность за инциденты, как известно, ложится на авиакомпании, передает "Уралинформбюро".



В Росавиации пообещали провести совещание на данную тему. Минтранс уверяет, что изменения в регламент уже преодолели этап общественных обсуждений.