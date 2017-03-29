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Тюмень станет столицей инноваций28 марта в 16:37

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И устроит битву стартапов.

В Тюмени с 23 по 26 мая пройдет первая неделя инноваций Innoweek-2017. Ее ключевым событием станет битва стартапов, в которой примут участие начинающие предприниматели в сфере IT, агробиотехнологий, нефтегазодобычи, медицины и новых материалов.

Победители состязания получат до 10 миллионов рублей. Прием заявок на участие продлится до 8 мая.

Кроме того, в программе Innoweek-2017 запланированы мастер-классы от инвесторов, шахматный турнир среди инноваторов с участием чемпионов мира Анатолия Карпова и Сергея Карякина, а также форум предпринимателей, где выступят топ-менеджеры крупных российских компаний.

Мероприятие пройдет при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Областные власти уделяют особое внимание развитию инноваций, так как здесь переплетены почти все сферы ноу-хау - от агробиотехнологий до IT. В регионе уже работает вся инфраструктура для развития инновационного бизнеса - Тюменский технопарк, индустриальные парки и бизнес-инкубаторы.

"В 2016 году мы по-новому подошли к реализации региональной политики развития и стимулирования инновационой деятельности. Главные принципы - это активность, комплексность и результативность поддержки всей инфраструктуры", - ранее заявлял губернатор региона Владимир Якушев.

По итогам II Национального рейтинга технопарков России Тюменский технопарк вошел в первую десятку. Разработки его резидентов востребованы в нефтегазовой сфере, строительстве, области информационных технологий, медицине, сельском хозяйстве, на транспорте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

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