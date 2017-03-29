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В Зауралье с ООО "Энергия" снова взыскивают деньги в пользу АО "ЭК "Восток"28 марта в 14:43

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Общая сумма превысила 19 миллионов рублей.

Завершилось очередное судебное разбирательство между АО "ЭК "Восток" и незаконно действующим в Курганской области перепродавцом электроэнергии – ООО "Энергия".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", Арбитражный суд региона вынес решение о взыскании с ООО "Энергия" в пользу энергосбытовой компании более 19 миллионов рублей.

Арбитражный суд Курганской области полностью удовлетворил иск АО "ЭК "Восток" о взыскании с ООО "Энергия" неосновательного обогащения в размере 18 936 119 рублей 74 копеек и госпошлины на сумму 117 681 рубль. Общая сумма взыскания превысила 19 миллионов рублей.

Суд признал, что ООО "Энергия" не имело права реализовывать электроэнергию в рассматриваемый на процессе период – с февраля по август 2016 года, поскольку не имело договора с гарантирующим поставщиком или статуса субъекта оптового рынка электроэнергии, то есть законно приобрести электроэнергию для последующей продажи не могло.

При этом из отчетов ООО "Энергия", подписанных генеральным директором этой организации, следует, что перепродавец реализовал потребителям более 5 миллионов кВтч электроэнергии в указанный период. Организация ввела в заблуждение население и организации на территории города Шумихи, а также сел Сафакулево, Альменево и Целинное, что имеет право реализовывать электроэнергию, и собирала деньги с конечных потребителей.

Стоит напомнить, что в Курганской области споры между гарантирующим поставщиком электроэнергии и недобросовестными перепродавцами продолжаются с 2014 года, когда действия последних нанесли существенный ущерб ЭК "Восток" и привели к возбуждению уголовных дел на руководителей организаций-перепродавцов.

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