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ФСК ЕЭС установит элегазовые выключатели на подстанциях Западной Сибири28 марта в 15:41

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Чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") начала замену маслонаполненного оборудования в Западно-Сибирском регионе.

На подстанциях 500 кВ "Луговая", "Пыть–Ях", "Кустовая" и 220 кВ "Варьеган" будут установлены 10 элегазовых выключателей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Новое оборудование зарекомендовало себя как надежное в различных климатических условиях. Также элегазовые выключатели имеют продолжительный межремонтный период, повышенный уровень изоляции и пожаробезопасности.

Кроме того, использование элегаза в распределительном оборудовании снижает уровень воздействия на окружающую среду. В частности, это позволит свести на нет риски попадания трансформаторного масла в почву и водоемы региона.

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