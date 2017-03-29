Чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") начала замену маслонаполненного оборудования в Западно-Сибирском регионе.

На подстанциях 500 кВ "Луговая", "Пыть–Ях", "Кустовая" и 220 кВ "Варьеган" будут установлены 10 элегазовых выключателей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Новое оборудование зарекомендовало себя как надежное в различных климатических условиях. Также элегазовые выключатели имеют продолжительный межремонтный период, повышенный уровень изоляции и пожаробезопасности.

Кроме того, использование элегаза в распределительном оборудовании снижает уровень воздействия на окружающую среду. В частности, это позволит свести на нет риски попадания трансформаторного масла в почву и водоемы региона.