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"Уральские авиалинии" стали двойным лауреатом "Крыльев России"28 марта в 17:11

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За 2016 год.

Премия "Крылья России-2016" принесла двойной успех авиакомпании "Уральские авиалинии". Ей присуждена победа в номинации "Внутренние авиаперевозки в группе I (свыше 3 миллионов пассажиров)" и спецнаграда от организаторов – "Бизнес-проект 20-летия в гражданской авиации России".

Награждение состоялось 27 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании. Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов отмечен экспертами премии за вклад в развитие воздушного транспорта страны.

Кроме того, компания стала дипломантом в номинациях "Электронная коммерция" и "Международные регулярные перевозки".

Стоит отметить, что в "Крыльях России" участвовали 163 российских и 17 иностранных перевозчика, а также 32 аэропорта. Учредителями мероприятия выступают АЭВТ, журнал "Авиатранспортное обозрение" и консалтинговая компания Infomost.

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