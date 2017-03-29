И перца с баклажанами.

В Тюменской области 28 марта 2017 года запущена вторая очередь тепличного комбината в селе Нариманово. Там будут выращивать томаты (в том числе черри), баклажаны и перец, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Первая очередь тепличного комбината "Тюмень Агро", занимающая 11 гектаров, была построена по голландским технологиям в сентябре 2015 года. Раньше там сажали только огурцы и листовой салат. Сейчас прибавилось еще 5 гектаров. Проект реализуется при поддержке региональных властей, инвестор участвует в госпрограммах по субсидированию затрат. Создано около 300 рабочих мест. В прошлом году комплекс получил более 8,5 тысячи тонн овощей. Электродосвечивание вдвое повышает урожай по сравнению с обычными методами агротехники.

Осмотрев новые теплицы, губернатор Владимир Якушев подчеркнул: "Наша цель – полностью обеспечить регион собственными качественными овощами закрытого грунта. На данный момент инвестор готов возвести третью очередь комбината. Для нас это важное решение, которое мы поддерживаем. Но выбранная площадка под строительство требует изменений в генплан района в части правил землепользования и застройки. Это формальные процедуры, которые потребуют большего количества времени. Уверен, после всех переговоров решения будут приняты и проработаны".

В 2017 году "Тюмень Агро" планирует оборудовать собственные торговые павильоны в областном центре. Компания заключила договоры со всеми ведущими федеральными сетями, обзавелась точками сбыта на всех городских рынках и делает поставки в магазины у дома.