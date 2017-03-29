Тюменцы соберут гигантский урожай томатов28 марта в 18:52
- Текст
И перца с баклажанами.
В Тюменской области 28 марта 2017 года запущена вторая очередь тепличного комбината в селе Нариманово. Там будут выращивать томаты (в том числе черри), баклажаны и перец, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.
Первая очередь тепличного комбината "Тюмень Агро", занимающая 11 гектаров, была построена по голландским технологиям в сентябре 2015 года. Раньше там сажали только огурцы и листовой салат. Сейчас прибавилось еще 5 гектаров. Проект реализуется при поддержке региональных властей, инвестор участвует в госпрограммах по субсидированию затрат. Создано около 300 рабочих мест. В прошлом году комплекс получил более 8,5 тысячи тонн овощей. Электродосвечивание вдвое повышает урожай по сравнению с обычными методами агротехники.
Осмотрев новые теплицы, губернатор Владимир Якушев подчеркнул: "Наша цель – полностью обеспечить регион собственными качественными овощами закрытого грунта. На данный момент инвестор готов возвести третью очередь комбината. Для нас это важное решение, которое мы поддерживаем. Но выбранная площадка под строительство требует изменений в генплан района в части правил землепользования и застройки. Это формальные процедуры, которые потребуют большего количества времени. Уверен, после всех переговоров решения будут приняты и проработаны".
В 2017 году "Тюмень Агро" планирует оборудовать собственные торговые павильоны в областном центре. Компания заключила договоры со всеми ведущими федеральными сетями, обзавелась точками сбыта на всех городских рынках и делает поставки в магазины у дома.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:32
Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ
ЭКСПО в уме?Сегодня в 12:15
Куйвашев услышал плач екатеринбургских водителей и кондукторов
Вышедших на митинг.Сегодня в 12:08
Екатеринбургский метрополитен проиграл рекламную войну с ФАС
В очередной инстанции.Сегодня в 11:55
На трассе в Югре столкнулись два КамАЗа
Пострадал виновник аварии.Сегодня в 11:52
"Югра" нашла замену экс-наставнику "Автомобилиста" Разину
Клуб возглавил двукратный чемпион мира.Сегодня в 11:47
Американец продает машину КГБ через eBay
За 8 тысяч долларов.Сегодня в 11:44
В Березниках экскаваторщика будут судить за гибель мигранта
Ему грозит 2 года.Сегодня в 11:37
Судьбу Исаакиевского собора решит референдум
Если власти дадут народу слово.Сегодня в 11:22
В Лондоне бультерьер загрыз хозяина во время телеинтервью
Испуганные журналисты не смогли помочь.Сегодня в 11:16
В дом экс-губернатора Юревича нагрянули с обысками
Пока политик в Израиле.Сегодня в 11:09
Нобелевский комитет поставил ультиматум Бобу Дилану
Он может лишиться денег.Сегодня в 10:55
В Магнитогорске при катании с горки погибла женщина
Врезавшись в дерево.Сегодня в 10:45
Екатеринбуржцы выслушают бюджетную "исповедь" мэрии
Куда ушли деньги?Сегодня в 10:28
16-летний пермяк попал под колеса автобуса
Его госпитализировали.Сегодня в 10:22
Тольяттинский "Иван" потеснит "КамАЗы"
Если дело выгорит.
Главные новости
- Сегодня в 12:32Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ
- Сегодня в 11:16В дом экс-губернатора Юревича нагрянули с обысками
- Сегодня в 09:36В Кольцово экстренно сел летевший в Шанхай Boeing
- Сегодня в 09:23Проектный подход без блеска в глазах
- Сегодня в 08:53Цену на водку будут повышать на автомате
Аналитика
Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ
ЭКСПО в уме?
Проектный подход без блеска в глазах
В Свердловской области.
Цыганский проголосовал за план "Брусники"
Впереди 13 лет "жизни на стройке".