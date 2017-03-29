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Тольяттинский "Иван" потеснит "КамАЗы"Сегодня в 10:22

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Если дело выгорит.

Бизнесмен из Тольятти Алексей Сиваков планирует наладить производство грузовиков "Иван". Как сообщают федеральные издания, машины по своим характеристикам смогут конкурировать с "КамАЗами".

Грузоподъемность автомобилей превысит 40 тонн. Они будут собираться исключительно из российских деталей, передает "Уралинформбюро".

Коммерсант уже зарегистрировал предприятие "Иван". Сейчас он ищет партнеров для своего проекта. Когда именно будет запущено производство, не уточняется.

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