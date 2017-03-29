С начала разработки недр в 1996 году.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", один из ключевых газовых активов НК "Роснефть" в ЯНАО, добыло 50 миллиардов кубометров газа с начала разработки лицензионных участков в 1996 году.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, Роспан обладает правом на разведку и разработку меловых и юрских отложений трех месторождений. Суммарные запасы углеводородов составляют около 1 триллиона кубометров природного газа, 150 миллионов тонн газового конденсата и 46 миллионов тонн нефти.

Роспан последовательно увеличивает объемы добычи газа и газового конденсата. Добиться этого позволяет реализация полномасштабной программы развития проекта. По итогам 2016 года предприятие увеличило добычу газа на 46% - до 6,2 миллиарда кубометров за счет запуска второй очереди технологической установки комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК) на Ново-Уренгойском лицензионном участке. Данная установка позволила повысить производительность объекта до 11 миллионов кубометров в сутки по товарному газу и 1750 тонн по стабильному газовому конденсату. Рост основных производственных показателей обусловлен также увеличением операций по гидроразрыву пласта по технологии создания высокопроводящих трещин на лицензионных участках предприятия, что обеспечило высокие дебиты скважин.

Кроме того, предприятие продолжает увеличивать объемы бурения. Общий фонд действующих эксплуатационных скважин увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом и в настоящее время составляет 82 единицы.

Роспан в рамках реализации газовой стратегии НК "Роснефть" осуществляет полномасштабную программу развития, в соответствии с которой активно ведется строительство нового комплекса по подготовке и переработке газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке, железнодорожной эстакады с товарным парком для перевалки сжиженных углеводородных газов (СПБТ), установки подготовки нефти и другой производственной инфраструктуры. С запуском данных объектов годовой объем добычи газа превысит 19 миллиардов кубометров, объем добычи газового конденсата превысит 5 миллионов тонн, объем производства СПБТ составит более 1,2 миллиона тонн.

Фото: пресс-служба АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"