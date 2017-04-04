×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ялуторовские аграрии делают ставку на лошадей03 апреля в 10:57

  • Текст

Проект конефермы поддержали областные власти.

Поголовье конефермы "Раздолье" в Ялуторовском районе к 2021 году вырастет в шесть раз – до 2500 лошадей. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, уже сейчас коней башкирской породы из села Анисимовка охотно раскупают не только внутри региона, но и в Казахстане.

Владелец бизнеса решил вложить прибыль в расширение хозяйства. На 37 миллионов рублей планируется закупить 400 конематок башкирской породы, несколько жеребцов-производителей, построить новое хранилище кормов на 1000 "квадратов", приобрести "Ниву" и скотовоз. Будет организовано 8 рабочих мест.

Решать вопрос с арендой земельных участков (общая площадь 976 гектаров) фермеру помогает Инвестиционное агентство Тюменской области. Как пояснила "Уралинформбюро" директор представительства агентства в Ялуторовске Елена Козлова, документы оформляются по принципу "одного окна". "Мы верим в успех проекта – предприниматель занимается коневодством более 10 лет. Он намерен расширить круг покупателей за счет Омской, Курганской, Свердловской областей", – отметила Е.Козлова.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ни бе ни ме ни кукареку

Ни бе ни ме ни кукареку

Российская ветслужба пасует перед эпидемиями.

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

Проводим перепись свердловских депутатов.

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×