Проект конефермы поддержали областные власти.

Поголовье конефермы "Раздолье" в Ялуторовском районе к 2021 году вырастет в шесть раз – до 2500 лошадей. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, уже сейчас коней башкирской породы из села Анисимовка охотно раскупают не только внутри региона, но и в Казахстане.

Владелец бизнеса решил вложить прибыль в расширение хозяйства. На 37 миллионов рублей планируется закупить 400 конематок башкирской породы, несколько жеребцов-производителей, построить новое хранилище кормов на 1000 "квадратов", приобрести "Ниву" и скотовоз. Будет организовано 8 рабочих мест.

Решать вопрос с арендой земельных участков (общая площадь 976 гектаров) фермеру помогает Инвестиционное агентство Тюменской области. Как пояснила "Уралинформбюро" директор представительства агентства в Ялуторовске Елена Козлова, документы оформляются по принципу "одного окна". "Мы верим в успех проекта – предприниматель занимается коневодством более 10 лет. Он намерен расширить круг покупателей за счет Омской, Курганской, Свердловской областей", – отметила Е.Козлова.