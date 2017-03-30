По ремонту авиадвигателей.

"Ростеху" отошло еще одно свердловское предприятие. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации 84% акций Арамильского авиационного ремонтного завода, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно документу, все процедурные вопросы должны быть решены в 10-месячный срок. Указ вступил в силу в день его подписания - 29 марта.

В декабре 2016 года президентским указом "Ростеху" были переданы 100% акций "Уралвагонзавода". После этого на предприятии произошла замена гендиректора – вместо Олега Сиенко УВЗ возглавил бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов.



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